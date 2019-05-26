Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли

В День Киева, 26 мая, на новом пешеходно-велосипедном мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка", который открыли накануне вечером в подарок киевлянам, треснуло стекло на одной из обзорных площадок.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nВсех людей экстренно эвакуировали с моста. \r\nСейчас вход на мост оцепили представители Муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. \r\nПо словам полицейского, охраняющего вход на мост, стекло треснуло после того как группа неизвестных активно на нем прыгала. "Сегодня мост работать не будет", - сообщил он. \r\nЛопнуло стекло на пешеходном мосту\r\nФото: ТСН\r\nКак сообщалось, самым масштабным проектом, который намерены реализовать в 2019 году киевские власти, станет строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". По данным презентаций, сооружение из бетона и стекла будет длиной 210 м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.\r\nВ то же время, научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском. Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень.\r\nШвейцарские архитекторы обвинили Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко".\r\nВ воскресенье, 26 мая, Киев празднует 1537-летие.