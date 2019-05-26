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26 мая 2019, воскресенье, 17:43 3448
Происшествия 2019-05-26T19:43:25+03:00
Українські Новини
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли

Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли

Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Лопнуло стекло на пешеходном мосту

В День Киева, 26 мая, на новом пешеходно-велосипедном мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка", который открыли накануне вечером в подарок киевлянам, треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Всех людей экстренно эвакуировали с моста. 

Сейчас вход на мост оцепили представители Муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. 

По словам полицейского, охраняющего вход на мост, стекло треснуло после того как группа неизвестных активно на нем прыгала. "Сегодня мост работать не будет", - сообщил он. 

Лопнуло стекло на пешеходном мостуЛопнуло стекло на пешеходном мосту

Фото: ТСНФото: ТСН

Как сообщалось, самым масштабным проектом, который намерены реализовать в 2019 году киевские власти, станет строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". По данным презентаций, сооружение из бетона и стекла будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.

В то же время, научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском. Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень.

Швейцарские архитекторы обвинили Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко".

В воскресенье, 26 мая, Киев празднует 1537-летие.

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