Еще одно стекло пошло трещинами на скандальном мосту в Киеве

На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло, на одной из обзорных площадок стекло снова пошло трещинами.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в соцсети Facebook, публикуя соответствующее видео.

"Только что при замене разбитого стекла еще одно стекло устало", - сказано в сообщении.

Как сообщает корреспондент Українських Новин Иван Косякин на своей странице в соцсети Facebook, по состоянию на 15:30 на мосту меняли стекла. Никто из посетителей не пострадал.

"Полет нормальный. Мост не упал, не шатается. Стекла меняют", - написал журналист. Замена стекла на велосипедно-пешеходном мосту. Фото: Иван Косякин/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Ранее братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста.