Еще одно стекло пошло трещинами на скандальном мосту в Киеве

На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло, на одной из обзорных площадок стекло снова пошло трещинами.\r\nОб этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в соцсети Facebook, публикуя соответствующее видео.\r\n\r\n"Только что при замене разбитого стекла еще одно стекло устало", - сказано в сообщении.\r\n\r\nКак сообщает корреспондент Українських Новин Иван Косякин на своей странице в соцсети Facebook, по состоянию на 15:30 на мосту меняли стекла. Никто из посетителей не пострадал.\r\n\r\n\r\n"Полет нормальный. Мост не упал, не шатается. Стекла меняют", - написал журналист.\r\nЗамена стекла на велосипедно-пешеходном мосту. Фото: Иван Косякин\/Facebook\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.\r\nРанее братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста.