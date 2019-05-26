Основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденное стекло на новом пешеходно-велосипедной мосту в столице и пообещал восстановить его в течение суток.

Об этом он написал на странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

"Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола. Главное - закаленное стекло - не пострадало", - заявил Кличко.

По его словам, поврежденные элементы будут заменены в течение суток.

"Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - подчеркнул он.

Кличко также опубликовал видео, на котором специалисты назвали вероятную причину повреждения. По словам специалистов, верхнюю стеклопленку могли повредить металлической гирей или гантелей.

Как сообщалось, полиция эвакуировала граждан с моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и закрыла мост из-за треснувшего стекла на смотровой площадке.

Самым масштабным проектом, который намерены реализовать в 2019 году киевские власти, должно стать строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".