Сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць

Сьогодні, 20 травня, в день інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, в Києві планується масштабне перекриття руху у зв'язку з урочистими заходами і приїздом іноземних делегацій.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті Києва, передають Українські Новини.\r\nВсього рух обмежать на 19 вулицях, проспектах, площах, шосе.\r\n20 травня від 06:00 і до закінчення заходів буде перекрито:\r\n\r\nпроспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;\r\nНаддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона;\r\nНабережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу;\r\nДніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги;\r\nалея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;\r\nвулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро «Арсенальна»;\r\nВулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї\r\nПаркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;\r\nвулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;\r\nвулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;\r\nвулиця Лютеранська від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;\r\nвулиця Архітектора Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;\r\nвулиця Ольгінська до площі Івана Франка до вулиці Інститутської;\r\nвулиця Інститутська від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;\r\nКріпосний провулок від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;\r\nвулиця Липська від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;\r\nвулиця Садова від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;\r\nвулиця Пилипа Орлика від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;\r\nвулиця Академіка Богомольця від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика.\r\n\r\n\r\nТакож додатково передбачено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного мосту до мосту Патона), Набережному шосе (від мосту Патона до Дніпровського узвозу) із 06:00 20 травня до закінчення заходів.\r\nСхеми перекриття доріг.\r\n\r\nОкрім того, у зв’язку із проведенням урочистого засідання Верховної Ради 20 травня о 10:00, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським відповідні служби КМДА із 06:00 забезпечать чергування бригад швидкої допомоги на території урядового кварталу.\r\nСхема перекриття доріг. Фото: сайт Києва\r\nЯк повідомляли Українські Новини, силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію Зеленського.\r\nТакож команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.\r\nКрім того, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН. Також п'ять президентів європейських країн і міністр енергетики США Перрі візьмуть участь в інавгурації. Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма. Друга посадова особа Чехії також відвідає інавгурацію Зеленського.\r\nРаніше зумков заявив, що Зеленський хотів провести інавгурацію в неділю, 19 травня, для уникнення транспортного колапсу в Києві в будні.\r\n