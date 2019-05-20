підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 06:00 12 Карта
Суспільство 2019-05-20T06:00:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць

Сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць

Рух авто на дорозі.
Рух авто на дорозі.

Сьогодні, 20 травня, в день інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, в Києві планується масштабне перекриття руху у зв'язку з урочистими заходами і приїздом іноземних делегацій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Києва, передають Українські Новини.

Всього рух обмежать на 19 вулицях, проспектах, площах, шосе.

20 травня від 06:00 і до закінчення заходів буде перекрито:

  • проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
  • Наддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
  • Набережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
  • Дніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги;
  • алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;
  • вулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро «Арсенальна»;
  • Вулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї
  • Паркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
  • вулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
  • вулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
  • вулиця Лютеранська від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
  • вулиця Архітектора Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;
  • вулиця Ольгінська до площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
  • вулиця Інститутська від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
  • Кріпосний провулок від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
  • вулиця Липська від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
  • вулиця Садова від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
  • вулиця Пилипа Орлика від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
  • вулиця Академіка Богомольця від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика.

Також додатково передбачено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного мосту до мосту Патона), Набережному шосе (від мосту Патона до Дніпровського узвозу) із 06:00 20 травня до закінчення заходів.

Cхемы перекрытия дорог.Схеми перекриття доріг.

Окрім того, у зв’язку із проведенням урочистого засідання Верховної Ради 20 травня о 10:00, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським відповідні служби КМДА із 06:00 забезпечать чергування бригад швидкої допомоги на території урядового кварталу.

Схема перекриття доріг. Фото: сайт КиєваСхема перекриття доріг. Фото: сайт Києва

Як повідомляли Українські Новини, силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію Зеленського.

Також команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

Крім того, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН. Також п'ять президентів європейських країн і міністр енергетики США Перрі візьмуть участь в інавгурації. Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма. Друга посадова особа Чехії також відвідає інавгурацію Зеленського.

Раніше зумков заявив, що Зеленський хотів провести інавгурацію в неділю, 19 травня, для уникнення транспортного колапсу в Києві в будні.

Більше новин про: Обмеження руху перекриття руху Перекриття доріг Перекриття доріг в Києві інавгурація

Архів
Новини
УАФ своїми рішеннями доводить, що Національна збірна з футболу належить вболівальникам по всій країні, - Костюченко 06:45 Прес-реліз
Міст на алеї Героїв Небесної Сотні зачинений на 3 місяці від сьогодні 06:30
Сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць 06:00 Карта
Петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Гри престолів" зібрала вже мільйон підписів 23:52
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку 13:30
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Переможець Євробачення-2019 Duncan Laurence з Нідерландів. Фото: eurovision.ua
Нідерланди перемогли на Євробаченні вперше за 44 роки 08:21 Інфографіка
Порошенко встановив День батька у третю неділю червня 19:37
Порошенко звільнив Демчину з посади заступника голови СБУ 22:32
Гучний скандал спалахнув на Євробаченні-2019 через Палестину 17:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok