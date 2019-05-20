Сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць

Про це йдеться в повідомленні на сайті Києва, передають Українські Новини.

Всього рух обмежать на 19 вулицях, проспектах, площах, шосе.

20 травня від 06:00 і до закінчення заходів буде перекрито:

Також додатково передбачено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного мосту до мосту Патона), Набережному шосе (від мосту Патона до Дніпровського узвозу) із 06:00 20 травня до закінчення заходів.

Схеми перекриття доріг.

Окрім того, у зв’язку із проведенням урочистого засідання Верховної Ради 20 травня о 10:00, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським відповідні служби КМДА із 06:00 забезпечать чергування бригад швидкої допомоги на території урядового кварталу.

Схема перекриття доріг. Фото: сайт Києва

Як повідомляли Українські Новини, силовики перейдуть на посилений режим в понеділок через інавгурацію Зеленського.

Також команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

Крім того, на інавгурації Зеленського Британію представить міністр у справах ООН. Також п'ять президентів європейських країн і міністр енергетики США Перрі візьмуть участь в інавгурації. Японію на інавгурації Зеленського представить спецпосланець прем'єра Тояма. Друга посадова особа Чехії також відвідає інавгурацію Зеленського.

Раніше зумков заявив, що Зеленський хотів провести інавгурацію в неділю, 19 травня, для уникнення транспортного колапсу в Києві в будні.