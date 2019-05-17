Пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского

5 Президентов европейских стран примут участие в инаугурации Президента Владимира Зеленского 20 мая.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\nВ инаугурации примут участие - Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Латвии Раймондс Вейонис, Литвы - Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюланд, Венгрии - Янош Адер.\r\nТакже в мероприятии будут участвовать: премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, глава парламента Азербайджана Октай Сабир оглу Асадов, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал, министр иностранных дел Кении Моника Джума, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, госсекретарь Министерства иностранных дел Хорватии Здравка Бушич, первый замминистра иностранных дел Греции.\r\nВ инаугурации, кроме упомянутых гостей, примут участие - посол Израиля в Украине Йоель Лион, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, посол Франции Изабель Дюмон.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.\r\nТем временем штаб новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что назначение инаугурации Президента на 20 мая создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций.