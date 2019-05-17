Пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского

5 Президентов европейских стран примут участие в инаугурации Президента Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

В инаугурации примут участие - Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Латвии Раймондс Вейонис, Литвы - Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюланд, Венгрии - Янош Адер.

Также в мероприятии будут участвовать: премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, глава парламента Азербайджана Октай Сабир оглу Асадов, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал, министр иностранных дел Кении Моника Джума, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, госсекретарь Министерства иностранных дел Хорватии Здравка Бушич, первый замминистра иностранных дел Греции.

В инаугурации, кроме упомянутых гостей, примут участие - посол Израиля в Украине Йоель Лион, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, посол Франции Изабель Дюмон.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.

Тем временем штаб новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что назначение инаугурации Президента на 20 мая создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций.