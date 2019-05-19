На инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН

На церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Британию представит министр по делам ООН и лорд Уимблдон Тарик Ахмад.\r\nОб этом сказано в сообщении посольства Украины в Лондоне на странице в Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Мы благодарны правительству Британии за решение отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - сказано в сообщении.\r\nКак сообщали Українськi Новини, также пять президентов европейских стран и министр энергетики США Перри примут участие в инаугурации.\r\nРанее стало известно, что силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации.