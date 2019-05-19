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19 мая 2019, воскресенье, 15:19 160
Европа 2019-05-19T15:21:07+03:00
Українські Новини
На инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН

На инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН

Владимир Зеленский. Кадр из сериала
Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"

На церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Британию представит министр по делам ООН и лорд Уимблдон Тарик Ахмад.

Об этом сказано в сообщении посольства Украины в Лондоне на странице в Twitter, передают Українські Новини.

"Мы благодарны правительству Британии за решение отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, также пять президентов европейских стран и министр энергетики США Перри примут участие в инаугурации.

Ранее стало известно, что силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации.

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