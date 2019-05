США назвали 5 своих представителей, которые посетят инаугурацию Зеленского

Соответствующее сообщение опубликовал руководитель бюро Белого дома Стив Херман в своем микроблоге Twitter.

Так, кроме Волкера и Перри, который возглавит делегацию, Украину посетят посол США в ЕС Гордон Сондланд, Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Александр Видман и директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте.

Курс Волкер прокомментировал предстоящую поездку в Twitter, написав, что с нетерпением ожидает возможности поблагодарить Президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество между Украиной и США и возможности работать с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в целях укрепления дальнейшего сотрудничества.

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n