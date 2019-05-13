У Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая

Спикер команды выигравшего выборы Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский хочет провести инаугурацию в воскресенье, 19 мая, для избежания транспортного коллапса в Киеве в будни.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"На самом деле 19 мая - это первый выходной день, если убрать субботу, когда Верховная Рада может принять данное решение. К сожалению, Рада не собралась раньше, она могла провести внеочередное заседание, чтобы принять решение об инаугурации более ранним числом, но этого не произошло... Почему воскресенье? Было бы правильно минимизировать весь дискомфорт, который будет связан с днем инаугурации для жителей Киева. Мы прекрасно понимаем, что любые события, приезд иностранных гостей - это ограничения перемещений по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации - это фактически полный транспортный коллапс в центре города, потому что все будет перекрыто", - сказал он.

Именно этим, по его словам, обусловлена предложенная командой новоизбранного Президента дата.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада рассмотрит блок вопросов топливно-энергетического комплекса, реформ парламента и постановления об инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе (14-17 мая).

При этом инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.