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19 мая 2019, воскресенье, 18:29 1169
Политика 2019-05-19T18:36:08+03:00
Українські Новини
Программу мероприятий на инаугурацию обнародовала команда Зеленского

Программу мероприятий на инаугурацию обнародовала команда Зеленского

20 мая, в день инаугурации, избранный Президент Владимир Зеленский запланировал сразу ряд мероприятий.

Об этом сказано в программе торжеств, которую обнародовала пресс-служба команды Зеленского, сообщают Українські Новини.

Программа мероприятий выглядит следующим образом:

  • С 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной Рады, где примет присягу на верность украинскому народу.
  • С 11:05 до 11:20 новоизбранный президент посетит церемонию представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и примет участие в церемонии поднятия государственного флага Украины.
  • С 11:20 до 11:50 запланированы встречи Зеленского и его жены Елены глав иностранных делегаций.
  • В 12:00 глава государства будет принимать глав иностранных делегаций, прибывших в Украину на церемонию инаугурации.
  • С 14:30 до 17:00 Зеленский будет проводить двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании Администрации президента на Банковой в Киеве.

При этом в эфире "112 канала" начальник Управления госохраны Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Зеленского пройдет "нестандартно".

Так, будут отклонения и изменения самой процедуры, и "они существенны".

"Есть определенная норма, предел, контролируемый Управлением госохраны ... Если будет стоять вопрос личной безопасности, моя позиция будет принципиальной. Пока никаких вопросов, которые бы мешали найти компромисс, нет", - заявил Гелетей.

Как сообщали Українські Новини, на инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН, а Чехию - второе должностное лицо страны.

Кроме этого известно, что силовики перейдут на усиленный режим в понедельник.

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