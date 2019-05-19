Второе должностное лицо Чехии посетит инаугурацию Зеленского

\r\nГлава Сената (верхней палаты) парламента Чешской Республики Ярослав Кубера примет участие в инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.\r\nОб этом в своем микроблоге Twitter написал посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис, передают Українські Новини.\r\n"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации Президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера", - написал он.\r\nТакже он отметил, что по иерархии - это второе должностное лицо в государстве.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 президентов европейских стран и министр энергетики США Перри примут участие в инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского 20 мая.\r\nТакже силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского.\r\n