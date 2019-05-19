Силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского

В день инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме, сообщает "112" со ссылкой на начальника Управления Госохраны Украины Валерия Гелетея.

"Государственная охрана 20 мая будет работать в усиленном режиме, как и большинство правоохранителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности. Это экзамен для правоохранительной системы, чтобы в это время (во время инаугурации, во время приезда иностранных делегаций) все прошло на высоком профессиональном уровне", - отметил он.

При этом Гелетей подчеркнул, что сейчас украинские правоохранители сотрудничают со своими иностранными коллегами, которые уже приезжают в Украину.

"От того, сколько будет иностранных делегаций и гостей, будет зависеть точное количество правоохранителей, задействованных в охране во время инаугурации", - сказал он, добавляя, что украинские правоохранители будут делать все возможное, чтобы ничто не испортило праздник.

Как сообщали Українські Новини, США назвали 5 своих представителей, которые посетят инаугурацию Зеленского. Также пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского.

Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма.

Кроме того, Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке.