Силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского

В день инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме, сообщает "112" со ссылкой на начальника Управления Госохраны Украины Валерия Гелетея.\r\n"Государственная охрана 20 мая будет работать в усиленном режиме, как и большинство правоохранителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности. Это экзамен для правоохранительной системы, чтобы в это время (во время инаугурации, во время приезда иностранных делегаций) все прошло на высоком профессиональном уровне", - отметил он.\r\nПри этом Гелетей подчеркнул, что сейчас украинские правоохранители сотрудничают со своими иностранными коллегами, которые уже приезжают в Украину.\r\n"От того, сколько будет иностранных делегаций и гостей, будет зависеть точное количество правоохранителей, задействованных в охране во время инаугурации", - сказал он, добавляя, что украинские правоохранители будут делать все возможное, чтобы ничто не испортило праздник.\r\nКак сообщали Українські Новини, США назвали 5 своих представителей, которые посетят инаугурацию Зеленского. Также пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского.\r\nЯпонию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма.\r\nКроме того, Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке.