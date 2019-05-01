Юридичні рішення РФ - нікчемні: МЗС вимагає скасування "паспортної агресії" Росії

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує черговий крок Російської Федерації щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надано російське громадянство у спрощеному порядку.

Про це сказано в повідомленні МЗС, передають Українські Новини.

"Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм міжнародного права і державного суверенітету України", - сказано в ньому.

Указ Президента Російської Федерації від 29 квітня 2019 №187, як і всі попередні та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства протиправним способом, були, є і будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною.

"Особливо цинічним є задекларована мета прийнятих російською стороною рішень - "захист прав і свобод людини і громадянина", оскільки права і свободи громадян України почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації Російською Федерацією частини суверенної території України - Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей України", - наголошують у міністерстві.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати всі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України й усунути їх негативні наслідки.

Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів щодо захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права і законодавства України.

Українська сторона продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на РФ.

Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про "паспортну агресію" Російської Федерації.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії почали роботу центри видачі паспортів жителям ОРДЛО. Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 квітня провіела засідання щодо рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів для жителів окупованого Донбасу.

П'ять країн Європейського Союзу в Радбезі ООН (Бельгія, Франція, Німеччина, Польща і Великобританія), до яких приєдналися колишні члени Радбезу (Італія, Нідерланди і Швеція), очікують, що Росія утримається від дій, що загрожують "мінським домовленостями".

У свою чергу Росія на засіданні заявила, що не вважає спрощення видачі паспортів РФ для жителів окупованого Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

24 квітня Президент Росії Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.