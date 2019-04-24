Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Посол Франции Изабель Дюмон заявляет об осуждении Францией решения России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Об этом она написала в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецка и Луганска", - заявила она.

Также посол написала, что это решение противоречит "минским договоренностям" и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта.

Как сообщали Українськi Новини, Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины.

Тем временем, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР".

Также Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.