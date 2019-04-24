Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Посол Франции Изабель Дюмон заявляет об осуждении Францией решения России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.\r\nОб этом она написала в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецка и Луганска", - заявила она.\r\nТакже посол написала, что это решение противоречит "минским договоренностям" и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины.\r\nТем временем, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР".\r\nТакже Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.