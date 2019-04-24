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24 апреля 2019, среда, 23:45 83
Внешняя политика 2019-04-25T01:15:01+03:00
Українські Новини
Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Франция. Фото:it.wikipedia.org
Франция. Фото:it.wikipedia.org

Посол Франции Изабель Дюмон заявляет об осуждении Францией решения России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Об этом она написала в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецка и Луганска", - заявила она.

Также посол написала, что это решение противоречит "минским договоренностям" и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта.

Как сообщали Українськi Новини, Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины.

Тем временем, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР".

Также Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.

Больше новостей о: российская агрессия Российское гражданство посольство Франции Изабель Дюмон

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