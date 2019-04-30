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30 апреля 2019, вторник, 15:59 1549
Внешняя политика 2019-04-30T16:13:50+03:00
Українські Новини
Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Паспорта Украины и России. Фото: aviakassa.net
Паспорта Украины и России. Фото: aviakassa.net

Украина обращается к международным партнерам с требованием не признавать российские паспорта, которые будут выдаваться Россией жителям временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины, передают Українські Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в нем.

Также отмечается, что упомянутые противоправные действия Кремля грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение нормами и принципами международного права.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые правовые действия, совершенные с такими документами", - говорится в сообщении.

Министерство призывает усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора.

Как сообщали Українськi Новини, Совет безопасности Организации Объединенных Наций 25 апреля провел заседание, касающееся решения России об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Пять стран Европейского Союза в Совбезе ООН (Бельгия, Франция, Германия, Польша и Великобритания), к которым присоединились бывшие члены Совбеза (Италия, Нидерланды и Швеция), ожидают, что Россия воздержится от действий, угрожающих "минским договоренностям".

В свою очередь Россия на заседании заявила, что не считает упрощение выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса нарушением "минских договоренностей".

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