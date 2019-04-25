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25 апреля 2019, четверг, 23:09 20
Политика мира 2019-04-25T23:09:29+03:00
Українські Новини
Совбез ООН обсуждает упрощение выдачи паспортов жителям ОРДЛО Россией

Совбез ООН обсуждает упрощение выдачи паспортов жителям ОРДЛО Россией

Совет Безопасности ООН в четверг, 25 апреля, собрался на заседание для обсуждения ситуации на неподконтрольных властям территориях Украины. Прямую трансляцию проводит "Радио Свобода".

Также бсуждается решение президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Заседание началось в 15:00 по Нью-Йорку (22.00 по Киеву).

Совбез ООН созвали по требованию Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО.

Также Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины.

Тем временем, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР".

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