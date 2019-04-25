Совбез ООН обсуждает упрощение выдачи паспортов жителям ОРДЛО Россией

Совет Безопасности ООН в четверг, 25 апреля, собрался на заседание для обсуждения ситуации на неподконтрольных властям территориях Украины. Прямую трансляцию проводит "Радио Свобода".\r\nТакже бсуждается решение президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса.\r\nЗаседание началось в 15:00 по Нью-Йорку (22.00 по Киеву).\r\nСовбез ООН созвали по требованию Украины.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО.\r\nТакже Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины.\r\nТем временем, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР".