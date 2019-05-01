Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для некоторых категорий украинцев.

Соответствующий указ от 1 мая обнародован на сайте Кремля, передают Українськi Новини.

"Владимир Путин подписал Указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в сопроводительном тексте.

Согласно документу, право на получение гражданства России в упрощенном режиме имеют украинцы, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживающие на территориях аннексированного Россией Крыма и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети, супруги и родители.

Кроме этого, упрощенная процедура получения российского гражданства доступна украинцам и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища в России или свидетельство участника Государственной программы России по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, проживающих за рубежом, которые постоянно проживали на территориях отдельных районов временно оккупированных Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно.

(Новость дополнена подробностями из документа)

При этом украинцы, претендующие на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, должны подавать документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие гражданства, документы, подтверждающие отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, их родственники - один из документов, подтверждающих степень родства.

Находящиеся на территории России и проживающие ранее на территориях аннексированного Россией Крыма украинцы и лица без гражданства обязаны предоставлять один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или другой документ, предусмотренный законом России), один из документов, подтверждающих рождение на территории аннексированного Россией Крыма или на территории Севастополя, а также один из документов, подтверждающих постоянное проживание на территории аннексированного Россией Крыма или на территории Севастополя.

Отмечается, что данная процедура также доступна гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР.

Как сообщали Українськi Новини, В России начали работу центры выдачи паспортов жителям ОРДЛО.

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