В России начали работу центры выдачи паспортов жителям ОРДЛО

В Ростовской области России в тестовом режиме начали работу центры выдачи паспортов жителям временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сообщении российского информагенства ТАСС, передают Українськi Новини.

"Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Неклиновскому району, где граждане Донецкой народной республики (ДНР) смогут получить российские паспорта, заработало во вторник в Ростовской области в тестовом режиме… 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей Луганской народной республики открылся в Новошахтинске", - говорится в нем.

Согласно сообщению, при необходимости МВД России готово рассматривать возможность открытия новых пунктов приема.

Как сообщали Українськi Новини, Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 25 апреля провел заседание, касающееся решения России об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Пять стран Европейского Союза в Совбезе ООН (Бельгия, Франция, Германия, Польша и Великобритания), к которым присоединились бывшие члены Совбеза (Италия, Нидерланды и Швеция), ожидают, что Россия воздержится от действий, угрожающих "минским договоренностям".

В свою очередь Россия на заседании заявила, что не считает упрощение выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса нарушением "минских договоренностей".

24 апреля Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.