Россия не считает нарушением "минских договоренностей" упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе

Россия не считает упрощение выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Об этом сказал представитель России во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, передают Українськi Новини.

"Послушав наших западных коллег, можно составить ложное впечатление о том, что Россия насильно заставляет граждан, жителей Украины менять гражданство, и при этом конечно же, как же без этого, "нарушает "минские договоренности". Хочу все-таки еще раз спросить у вас: какой пункт "минских договоренностей" мы нарушаем?" - заявил представитель России.

Россия также настаивает, что упрощение выдачи паспортов жителям оккупированных территорий не является вмешательством во внутренние дела Украины, не угрожает международной безопасности и служит исключительно для улучшения гуманитарной ситуации и помощи гражданскому населению.

Обвинения в нарушении международного права и "минских договоренностей" российская сторона считает абсурдными.

Как сообщали Українськi Новини, 5 стран Европейского Союза в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (Бельгия, Франция, Германия, Польша и Великобритания), к которым присоединились бывшие члены Совбеза (Италия, Нидерланды и Швеция), ожидают, что Россия воздержится от действий, угрожающих "минским договоренностям".

США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу.