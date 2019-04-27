Благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього привезли в Україну

В Україну з Єрусалима привезли благодатний вогонь. Священики однієї з церков зустрічали вогонь в аеропорту. Трансляцію вів телеканал "112".\r\nСьогодні, у Велику Суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Він вважається святинею для віруючих, а його появу називають дивом.\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали про освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва.\r\nТакож на Великдень у Києві зміниться графік роботи метро.\r\nА ще раніше Українські Новини писали, куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.\r\nТакож шеф-кухар розповів про секрети приготування святкової паски.\r\nНа Великдень і в поминальні дні весь столичний транспорт працюватиме довше а за результатами голосування на Великдень призначили ще два потяги.