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27 квітня 2019, субота, 19:53 72
Суспільство 2019-04-28T12:12:34+03:00
Українські Новини
Благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього привезли в Україну

Благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього привезли в Україну

В Україну з Єрусалима привезли благодатний вогонь. Священики однієї з церков зустрічали вогонь в аеропорту. Трансляцію вів телеканал "112".

Сьогодні, у Велику Суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Він вважається святинею для віруючих, а його появу називають дивом.

Раніше Українські Новини писали про освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва.

Також на Великдень у Києві зміниться графік роботи метро.

А ще раніше Українські Новини писали, куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.

Також шеф-кухар розповів про секрети приготування святкової паски.

На Великдень і в поминальні дні весь столичний транспорт працюватиме довше а за результатами голосування на Великдень призначили ще два потяги.

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