Пасхальные выходные-2019: куда пойти на праздники в Киеве

Приближение Пасхи сулит украинцам дополнительные выходные. Большой праздник принято отмечать в семейном кругу, но, тем не менее, в пасхальный уикэнд можно добавить красок городскими фестивалями и выставками. О том, какими мероприятиями порадует Киев на Пасху, расскажут Українські Новини.

Made in Ukraine

В субботу на ВДНХ пройдет праздничный фестиваль с живой музыкой, мастер-классами, уличной едой, фотозонами и шопингом. Посетители смогут совершить покупки всевозможных товаров для дома, натуральной косметики, аксессуаров и одежды. А самое главное, что все это – Made in Ukraine.

При этом с 27 апреля по 29 можно поучаствовать в квест-охоте за шоколадными пасхальными яйцами. Детям от 6 лет будут предоставлены интересные и веселые пасхальные задания, целью которых станет поиск шоколадных яиц. Кто знает, возможно участникам повезет встретить и самого пасхального кролика.

Место проведения: пр-т Академика Глушкова, 1 (ВДНХ).

Твоя Пасха fest

В пасхальное воскресенье, 28 апреля, откроется "Твоя Пасха fest" – праздничный фестиваль. Жители и гости столицы смогут понаблюдать за концертной программой с участием народных и заслуженных артистов Украины, коллективов и детских ансамблей, посетить благотворительную ярмарку, насладиться театрализованным действом, пасхальными фотозонами и инсталляциями, поучаствовать в интерактивной программе для семей и детей. При этом во время фестиваля также пройдет пасхальный молебен и флешмоб.

Место проведения: Михайловская площадь.

Пасхальный фестиваль на Малинской

Еще один киевский фестиваль, приуроченный к Пасхе, пройдет с 26 по 28 апреля. Помимо праздничного концерта, посетителей ожидают спортивные состязания, настоящие семейные эстафеты, а также ценные призы. Помимо перечисленного на фестивале можно посетить тир, картинг, игроленд и множество других увлекательных локаций.

Место проведения: ул. Малинская, 16.

Солнечная Пасха

27 апреля пройдет последний день выставки "Солнечная Пасха", на которой представлены художественные изделия, посвященные празднику Пасхи: художественная керамика, коллекция декоративных яиц со всего мира, глиняные скульптуры и образцы украинской декоративной живописи, куклы, изготовленные по украинской народной традиции. Представлено целых три этажа пасхальной атрибутики мастеров со всех регионов Украины, мастер-классы и магазины, где можно приобрести разнообразные сувениры.

Место проведения: ул. Хоревая, 19 В (Центр Украинской Культуры и Искусства).

Поливальный понедельник в Музее под открытым небом

Поливальным понедельником называют второй день празднования Пасхи, в который действительно принято обливаться водой. 29 апреля Музей народной архитектуры и быта Украины предлагает продолжить праздник вместе. После литургии Музей предоставит развлекательную программу с концертом и украинскими народными весенними обрядами, играми, забавами и возможностью выполнить традицию обливания водой.

Место проведения: ул. Академика Тронько (Музей народной архитектуры и быта Украины).

Сказки мира – Выставка тюльпанов на Певчем поле

Уже с 25 апреля Певчее поле ожидает киевлян, чтобы порадовать цветением свыше 180 тысяч тюльпанов, среди которых предоставлены более 11-ти новых сортов. Инсталляции поданы в виде сцен из сказок – Золушка, гуляющая аллеями тюльпанов, Аладдин, парящий на цветущем ковре и т.д. При этом, помимо основной выставки, предусмотрена развлекательная программа, детская зона, уникальные сувениры на хендмейд ярмарке, веревочный парк, а также комната матери и ребенка. Продлиться выставка до 12 мая.

Место проведения: ул. Лаврская, 33 (Певчее поле).

Как сообщали Українські Новини, в предпасхальную субботу заработают столичные фонтаны: график.

А также о погоде на пасхальные выходные: ожидаются дожди и похолодание.