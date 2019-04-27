Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь в Великую субботу сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме . Свидетелями этого чуда, которое повторяется ежегодно накануне православной Пасхи, стали тысячи людей - паломники из многих стран мира.

Благодатный огонь - огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

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