Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь в Великую субботу сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Свидетелями этого чуда, которое повторяется ежегодно накануне православной Пасхи, стали тысячи людей - паломники из многих стран мира.\r\nБлагодатный огонь - огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.\r\nНапомним, что Українські Новини писали о освящении пасхальных корзин: график проведения обрядов в церквях и соборах Киева.\r\nТакже на Пасху в Киеве изменится график работы метро.\r\nА еще раньше Українські Новини писали, куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.\r\nТакже шеф-повар рассказал о секретах приготовления праздничной паски.\r\nНа Пасху и поминальные дни весь столичный транспорт будет работать дольше, а по результатам голосования на Пасху назначили еще два поезда.