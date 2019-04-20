На Пасху и поминальные дни весь столичный транспорт будет работать дольше

Во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней продлят работу пассажирского транспорта в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передают Українські Новини.

Так, киевский метрополитен и наземный транспорт в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на час дольше, а 28 апреля начнет работу еще на час раньше. Кроме этого, увеличится количество транспортных средств, которые курсируют возле мест проведения богослужений, а у самих этих мест введут дополнительные остановки.

Также увеличили количество транспорта и организацию дополнительных маршрутов для перевозки киевлян к городским кладбищам в поминальные дни.

"Кроме того, подготовлен проект распоряжения КГГА, которым запретят 5 мая парковку автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю и на ул. Кубанской Украины (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 19 апреля евреи начали отмечать праздник Песах.

На 21 апреля приходится католическая Пасха, а через неделю, 28 апреля, православная.