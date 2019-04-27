Освящение пасхальных корзин: график проведения обрядов в церквях и соборах Киева

Богослужение на Пасху во Владимирском соборе.

Богослужение на Пасху во Владимирском соборе.

В субботу, 27 апреля, накануне празднования православной Пасхи и в день самого праздника, 28 апреля, во всех киевских соборах, церквях, храмах и монастырях можно будет освятить паски и другие пасхальные продукты, сообщают Українські Новини.

Так, богослужения в святынях Киева пройдет по следующему графику:

Киево-Печерская лавра 27 апреля - с 12:00 до 23:00 28 апреля на площади Ближних пещер, 28 апреля освящение будет проходить после каждой литургии, а также на площади перед Успенским собором с 5:00 до 17:00, а на площади Ближних пещер с 7:00 до 17:00.

27 апреля - с 12:00 до 23:00 28 апреля на площади Ближних пещер, 28 апреля освящение будет проходить после каждой литургии, а также на площади перед Успенским собором с 5:00 до 17:00, а на площади Ближних пещер с 7:00 до 17:00. Свято-Михайловский Златоверхий монастырь 27 апреля - с 16 до 22:00 28 апреля, 28 апреля - с 4:00 и до начала вечернего богослужения.

27 апреля - с 16 до 22:00 28 апреля, 28 апреля - с 4:00 и до начала вечернего богослужения. Владимирский собор 27 апреля - с 14:00 до 22:00 28 апреля, 28 апреля - с 2:00 и в течение дня до вечера. В 23:40 и до 00:00 пройдет крестный ход вокруг собора.

27 апреля - с 14:00 до 22:00 28 апреля, 28 апреля - с 2:00 и в течение дня до вечера. В 23:40 и до 00:00 пройдет крестный ход вокруг собора. Патриарший собор Воскресения Христова 27 апреля - с 15:00 до 21:00 с интервалом в 30 минут. 28 апреля в 4:45 начнется крестный ход, пасхальная утреня, после этого пройдет литургия и освещение пасок.

27 апреля - с 15:00 до 21:00 с интервалом в 30 минут. 28 апреля в 4:45 начнется крестный ход, пасхальная утреня, после этого пройдет литургия и освещение пасок. Софийский собор 27 апреля - с 18:00 до 22:00, 28 апреля - в 00:00 начнется пасхальная утреня и после литургии в 3:00 с 6:00 до 12:00 также пройдет освещение пасок.

27 апреля - с 18:00 до 22:00, 28 апреля - в 00:00 начнется пасхальная утреня и после литургии в 3:00 с 6:00 до 12:00 также пройдет освещение пасок. Кирилловская церковь 27 апреля с 22:00 - служба, освящение пасок - 28 апреля с 4:00 и до 9:00.

27 апреля с 22:00 - служба, освящение пасок - 28 апреля с 4:00 и до 9:00. Храм святого Феодосия Черниговского 27 апреля с 16:00 до 18:00. В 00:00 начнется литургия, а в 4:00 28 апреля продолжат освящать паски.

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