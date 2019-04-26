Как раскрасить писанки и крапанки: пошаговая инструкция и мастер-класс музыканта

Одним из главных религиозных праздников в мире считается Пасха, на которую в этом году украинцы будут иметь пять выходных дней. Накануне праздника, во время последней недели Великого поста одним из важнейших этапов подготовки к Пасхе является раскрашивание писанок. Українські Новини расскажут как сделать писанку и крапанку своими руками.\r\nПисанка - это пасхальное яйцо, украшенное орнаментом-рисунком. Эта традиция славится своей давностью. Первые находки расписанной скорлупы датируются IV веком до нашей эры. Пасхальное яйцо имеет языческие корни, но с принятием христианства оно приобрело новое значение и символизирует воскресения Христова.\r\nСегодня своими руками писанку или крапанку можно сделать за 15-20 минут, а то и меньше. Понадобится писачок, простой карандаш, воск, зажженная свеча и красители.\r\nКак раскрасить пасхальное яйцо в домашних условиях, показал на видео известный украинский музикант Юрий Журавель. \r\n\r\nПредварительно подготовленное яйцо (куриное, гусиное, страусиное) с выдутым из него содержанием (белок, желток), а также с одной или двумя дырками, нужно просушить и заделать дырки воском, аккуратно, без трещин.\r\nС начала нужно нарисовать простым карандашом круг на "экваторе" яйца и соединить полюса яйца. Чем меньше цветов в рисунке и мелких деталей, тем легче сделать писанку.\r\nПисанки со всей Украины отличаются многообразием узоров и цветов. Символ звезды, креста и солнца являлись наиболее распространенными. Каждый со своим значением - звезда символизирует любовь, крест - символ Вселенной, четырех стихий, частей света, а солнце - это Бог, свет.\r\nДля первого раза подойдут простые рисунки 2-3 цветов.\r\nПисанки. Фото: dityinfo.com\r\nЖелаемые цвета красок нужно развести в воде. Красить нужно от светлой палитры к темной. Там, где должен быть белый цвет, с помощью писачка нужно нанести воск, который предварительно хорошо нагрет на огне свечи.\r\nЕсли воск будет недостаточно нагрет, то линии будут неровными, рваными.\r\nЧтобы краска лучше бралась, некоторые мастера советуют смачивать яйцо перед покраской водой с уксусом.\r\nЧерез несколько минут нужно достать яйцо, которое полностью будет цвета краски, и промокнуть бумажным полотенцем или салфеткой.\r\n\r\nСледующим этапом будет покрытие воском тех линий или секторов, которые должны остаться в закрашенном цвете.\r\nПо такому принципу наносятся следующие цвета.\r\nКрапанку делают по той же технологии, что и писанку. На покрашеное яйцо в светлый цвет наносят несколько капель воска и затем погружают в более темную краску.\r\nПоследняя краска в крапанке будет ее общим фоном, на котором будут разноцветные капли.\r\nКрапанка. Фото: life.pravda.com.ua\r\nЧтобы снять нанесенный на писанку воск, яйцо боком подносят к пламени и через несколько секунд стирают бумажным полотенцем расплавленный воск. Важно не передержать или не держать яйцо над пламенем, чтобы не образовалась копоть.\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщали, что несмотря на дешевые яйца, пасхальная корзина за год подорожала.\r\nТема временем отмечается, что в предпасхальная неделя будет солнечной.