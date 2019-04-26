Как раскрасить писанки и крапанки: пошаговая инструкция и мастер-класс музыканта

Одним из главных религиозных праздников в мире считается Пасха, на которую в этом году украинцы будут иметь пять выходных дней. Накануне праздника, во время последней недели Великого поста одним из важнейших этапов подготовки к Пасхе является раскрашивание писанок. Українські Новини расскажут как сделать писанку и крапанку своими руками.

Писанка - это пасхальное яйцо, украшенное орнаментом-рисунком. Эта традиция славится своей давностью. Первые находки расписанной скорлупы датируются IV веком до нашей эры. Пасхальное яйцо имеет языческие корни, но с принятием христианства оно приобрело новое значение и символизирует воскресения Христова.

Сегодня своими руками писанку или крапанку можно сделать за 15-20 минут, а то и меньше. Понадобится писачок, простой карандаш, воск, зажженная свеча и красители.

Как раскрасить пасхальное яйцо в домашних условиях, показал на видео известный украинский музикант Юрий Журавель.

Предварительно подготовленное яйцо (куриное, гусиное, страусиное) с выдутым из него содержанием (белок, желток), а также с одной или двумя дырками, нужно просушить и заделать дырки воском, аккуратно, без трещин.

С начала нужно нарисовать простым карандашом круг на "экваторе" яйца и соединить полюса яйца. Чем меньше цветов в рисунке и мелких деталей, тем легче сделать писанку.

Писанки со всей Украины отличаются многообразием узоров и цветов. Символ звезды, креста и солнца являлись наиболее распространенными. Каждый со своим значением - звезда символизирует любовь, крест - символ Вселенной, четырех стихий, частей света, а солнце - это Бог, свет.

Для первого раза подойдут простые рисунки 2-3 цветов.

Писанки. Фото: dityinfo.com

Желаемые цвета красок нужно развести в воде. Красить нужно от светлой палитры к темной. Там, где должен быть белый цвет, с помощью писачка нужно нанести воск, который предварительно хорошо нагрет на огне свечи.

Если воск будет недостаточно нагрет, то линии будут неровными, рваными.

Чтобы краска лучше бралась, некоторые мастера советуют смачивать яйцо перед покраской водой с уксусом.

Через несколько минут нужно достать яйцо, которое полностью будет цвета краски, и промокнуть бумажным полотенцем или салфеткой.

Следующим этапом будет покрытие воском тех линий или секторов, которые должны остаться в закрашенном цвете.

По такому принципу наносятся следующие цвета.

Крапанку делают по той же технологии, что и писанку. На покрашеное яйцо в светлый цвет наносят несколько капель воска и затем погружают в более темную краску.

Последняя краска в крапанке будет ее общим фоном, на котором будут разноцветные капли.

Крапанка. Фото: life.pravda.com.ua

Чтобы снять нанесенный на писанку воск, яйцо боком подносят к пламени и через несколько секунд стирают бумажным полотенцем расплавленный воск. Важно не передержать или не держать яйцо над пламенем, чтобы не образовалась копоть.

Ранее Українські Новини сообщали, что несмотря на дешевые яйца, пасхальная корзина за год подорожала.

Тема временем отмечается, что в предпасхальная неделя будет солнечной.