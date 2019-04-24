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24 апреля 2019, среда, 07:00 215
Общество 2019-04-24T07:00:01+03:00
Українські Новини
На Пасху в Киеве изменится график работы метро

На Пасху в Киеве изменится график работы метро

Станция метро
Станция метро "Университет". Фото: "Информатор"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено продлить работу в ночь с 27 апреля на 28 апреля до 01:00 в связи с празднованием Пасхи.

Об этом говорится в микроблоге Twitter КП, передают Українські Новини.

Кроме того, 28 апреля станции Киевского метрополитена откроются для входа пассажиров на один час раньше.

Раньше Українські Новини писали, какие важные даты ждут украинцев в апреле.

Также на Пасху и поминальные дни весь столичный транспорт будет работать дольше, а по результатам голосования на Пасху назначили еще два поезда.

Всего на Пасхальные и майские праздники "Укрзализныця" уже назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 5 круглогодичных поездов. В частности, это поезда во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Жмеринку, Николаев, Одессу, Херсон, Днипро, Кривой Рог, Харьков, Покровск, Запорожье, Бахмут, Кременчуг, Шостку, Черкассы, Винницу и другие города.

Кроме того, в предпасхальную субботу заработают столичные фонтаны: график

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