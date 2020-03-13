Главные темы за неделю:

3. Первой жертвой коронавируса стала национальная валюта. За неделю гривна просела с 24,4 до 26,2 гривен за доллар. При этом действия регулятора выглядят более чем странно. Нацбанк не ввел обязательной продажи валютной выручки, как это делал всегда, и не ввел ограничений на вывод валюты. Финансовый рынок перегрет на пирамиде ОВГЗ. Облигации держат в основном иностранцы. В связи с кризисом они, конечно, захотят вывести валюту, купив ее по наиболее выгодному курсу. Но Нацбанк не делает ничего, кроме распродажи валютных резервов. За три дня он продал 0,9 млрд долл. Что составляет более 3% его резервов. В целом, у НБУ было 26,2 млрд резервов, из которых живыми деньгами – лишь 17. Остальное – драгметаллы и ценные бумаги. Если Нацбанк сохранит темпы продажи валюты, то к апрелю резервы снизятся до критического для украинской экономики показателя в 21 млрд, что необходимо для обеспечения внешней торговли в течение 1 квартала.



2. Закрытие границ и отмена авиарейсов. Самые жесткие меры, которые приняли украинские власти после карантина. Но вирус уже успел проникнуть в Украину из Италии благодаря туристам и нашим заробитчанам. Другие страны после таких мер закрывали бары и рестораны и ограничивали свободное передвижение внутри страны. Правда, особенностью «коронавируса по-украински» остается низкое количество выявленных носителей. Это объясняют общим развалом медицины, сложной доступностью и недостатком тест-систем. На три выявленных случая коронавируса зафиксирована одна смерть – это самый высокий (33%) показатель смертности в мире. В большинстве стран показатель не превышает 5% от заболевших, а хорошим считается показатель 0,5%.



1. Карантин. Украина отменила все массовые мероприятия, включая образование в школах и детских садах. Отменены также концерты, спектакли, кино, спортивные соревнования. Футбол у нас уже без зрителей. Работать остаются только спортклубы да бассейны. Хотя в других пораженных коронавирусом странах их закрывали еще в первую волну. Также пока продолжают работу рестораны и транспорт.



Главный вопрос: как долго это продлится и как глубоко просядет экономика? Но ответ не знает никто. Американский фондовый рынок уже просел глубже, чем в знаменитый кризис 1987 года.