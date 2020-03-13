НБУ пытается сдержать курс гривны. В четверг на межбанке продал $220 млн

Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 220 млн долларов для сдерживания девальвации в четверг, 12 марта. В то же время Нацбанк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 марта, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса. Всего с этой целью было продано более 220 млн долларов", - говорится в нем.

На открытии межбанковского валютного рынка Национальный банк провел аукцион по продаже иностранной валюты.

Несмотря на объявленный объем аукциона на общую сумму в 200 млн долларов общий объем заявок со стороны участников рынка составлял лишь 86,4 млн долларов, из которых были удовлетворены заявки на 75,9 млн долларов.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 гривен за доллар.

В дальнейшем Национальный банк продолжал удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал еще почти 150 млн долларов.

Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 UAH/USD.

Таким образом, Национальный банк не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания.

Отмечается, что влияние психологического фактора на валютном рынке сейчас является ключевым.

Спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров.

В то же время экспортеры уменьшили продажу своих поступлений, но такая ситуация не является отражением фундаментальных трендов в экономике, ведь украинский экспорт продолжает расти, а цены на импортные энергоносители снижаются.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 11 марта продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.