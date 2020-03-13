Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса

Анонисровнный ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение через 48 часов закрыть государственную границу с другими государствами для иностранцев на 2 недели.

Об этом на брифинге заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит все учреждения, все страны о том, что границы Украины для ностранных граждан на 2 недели бедут закрыты", - сказал он.

Через 2 недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, СНБО примет дальшение решения.

Также Данилов просил украинцев ограничить туристические поездки за границу.

Он отметил, что все граждане Украины, которые пребывают за границей, смогут вернуться, но при возвращении из стран, в которых распространен коронавирус, они будут проходить процедуру обсервации.

Данилов сказал, что через неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.

В МИД уже готовы предупредить все учреждения и все страны о том, что граница Украины закрывается.

Тем временем, Центр общественного здоровья рассказал, как сохранить свое здоровье в условиях эпидемии коронавируса.

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Как сообщали Українські новини, на данный момент в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это мужчина из Черновицкой области и женщина из Житомирской.

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