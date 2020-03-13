Гривна после выходных упадет в цене еще больше. Справочное значение курса от НБУ

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 марта, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13-15 марта, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 12 марта на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 220 млн долларов для сдерживания девальвации в четверг, 12 марта.

11 марта Национальный банк продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.