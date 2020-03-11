Популярные спортклубы Киева не закрываются из-за коронавируса

Не смотря на введения карантина, популярные спортклубы Киева продолжают работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службах нескольких спортклубов.

Так, по состоянию на вечер 11 марта не закрылись на карантин спортклубы "АтлетиКо", "Спортлайф", "Энерджи" и "Спортленд".

Так в сети фитнес клубе "АтлетиКо" отметили, что из спортзал небольшой, поэтому нет необходимости закрывать.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что с 12 марта в Киеве введут карантин в связи с коронавирусом, общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме.

Также карантин из-за коронавируса повлияет на учебный процесс и в Киеве перенесут проведение пробного ВНО.

Кроме того в столице кинотеатр "Планета кино" продолжит работу, несмотря на ограничения из-за коронавируса.

Также "Мультиплекс" не планирует приостанавливать работу кинотеатров из-за карантина.

В то же врямя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

А врач-инфекционист Евгения Менжулина напомнила, что народные методы не способствуют защите от коронавируса Covid-19.