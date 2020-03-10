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10 марта 2020, вторник, 23:23 2070
Общество 2020-03-10T23:23:32+02:00
Українські Новини
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список

Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список

Ольга Фандорина
Самолет, Авиакомпании, авиарейсы, Отмена рейсов
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Украинские авиакомпании, а также лоукостеры, которые летают в Украину, отменили часть рейсов в страны с коронавирусом. Об этом сообщает КП в Украине.

10 марта МАУ сообщили об изменении в расписании. Сославшись на рекомендации правительств авиаперевозчик отменил некоторые рейсы в более десяти стран: Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании", - сказано в сообщении МАУ в Фейсбук.

В комментариях к посту пассажиры сообщили, что решение по части рейсов до конца марта еще не принято. Об этом им сообщили на горячей линии.

Ирландский лоукост Ryanair заявил об отмене всех рейсов в Италию. Авиакомпания летает из Киева в Милан напрямую и в Рим через Варшаву.

"Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возвратом или бесплатным переходом, которым можно будет воспользоваться на рейсах Ryanair в ближайшие 12 месяцев", - сообщил лоукост.

Украинский лоукост SkyUp Airlines сообщил, что решает вопрос об отмене рейсов.

"Мы слышим ваши вопросы. Сейчас внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы. Вскоре она появится в наших соцсетях, поэтому не забывайте проверять официальные страницы SkyUp Airlines", - посоветовали в компании.

Украинцы, которые находятся в Италии, также жалуются на трудности с возвращением на родину. По информации "КП" в Украине", продажа билетов из некоторых регионов приостановлена до 27 марта. Есть возможность передвигаться автобусом, однако, проблемы возникают из-за того, что Италия ввела ограничения на передвижения внутри страны.

На горячей линии МИД рекомендуют взять билет на ближайший рейс и возвращаться в Украину.

В Италии за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек.

ВОЗ рассматривает возможность угрозы пандемии коронавируса.

Тем временем в "ДНР" женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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