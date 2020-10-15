За сутки в Киеве закрыли три школы на карантин и отправили 4 класса на "дистанционку"

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 3 до 8, переведенных на дистанционное обучение классов - на 4 до 598 по сравнению с 13 октября. Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин. Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 579 учеников и 449 учителей. Также в столице временно закрыты 3 учреждения дошкольного образования и 86 групп. Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов. Как сообщали Українські новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года. Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах. Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова перешагнуло отметку в 5 000. Ранее, до решения о досрочных осенних каникулах, Минобразования просило перевести детей на "дистанционку" на 2 недели. Также сообщалось, что вузы намерены перевести студентов на дистанционное обучение. Кроме того, в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.