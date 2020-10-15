С сегодняшнего дня школам в Украине рекомендовано начать каникулы

Кабинет Министров Украины рекомендовал школам начать осенние каникулы досрочно с сегодняшнего дня, 15 октября. Об этом сообщают Українські Новини.

Так, согласно рекомендации Кабмина, предлагается установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам – проводить дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в последующий период возможен переход школ на дистанционное и смешанное обучение.

Кроме этого, правительство рекомендует учреждениям высшего образования с 15 октября по 15 ноября осуществлять дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме студентов-сирот, и лиц с временно оккупированных территорий.

Как сообщали Українські новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова перешагнуло отметку в 5 000.

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