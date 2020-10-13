Правительство установило новые запреты при проведении массовых мероприятий

Кабинет Министров, который продлил адаптивный карантин, запретил массовые мероприятия при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек - в "желтой", 20 - в "оранжевой".

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, передают Українськi Новини.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, запрещается на территории региона, в котором установлен "зеленый уровень" эпидемической опасности, проведение массовых, культурных, социальных, спортивных, религиозных мероприятий при участии более 50 лиц.

При этом в "желтой зоне" - более 30 лиц, в "оранжевой зоне" - более 20 лиц.

Кроме этого, на территории регионов "зеленой", "желтой", "оранжевой зон" запрещено проведение соревнований со зрителями, кроме международных соревнований при согласовании с Минздравом.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил адаптивный карантин до 2021.

Кроме того, Кабмин запретил работу ресторанов с 22:00 до 7:00.

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