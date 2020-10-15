В Украине снова более пяти тысяч новых больных COVID за сутки

14 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 062 до 281 239, количество умерших от заболевания - на 73 человека до 5 302 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,5%, новых летальных случаев - на 31,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 15 октября в Украине зарегистрировано 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальных, 119 650 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 5 062 новых случая заболевания, выздоровел 951 человек, умерли 73 человека.

Таким образом, 14 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 062 против 951.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 15 октября составило 156 287 человек, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (28 957), Харьковской (26 913) и Львовской областях (23 806).

В Одесской области зафиксировано 17 511 случаев COVID-19, в Черновицкой - 17 004 случая, Тернопольской – 16 700, Ивано-Франковской - 15 955, Ривненской – 15 186, Киевской – 11 978, Закарпатской - 11 305, Волынской - 10 320, Днепропетровской - 9 834, Хмельницкой - 9 684, Житомирской - 9 130, Сумской - 7 983 случая.

7 941 случай выявлен в Винницкой области, 6 491 случай - в Донецкой, 6 179 случаев - в Черниговской, 6 157 случаев - в Черкасской, 6 012 случаев - в Запорожской, 5 226 случаев - в Полтавской, 5 207 случаев - в Николаевской, 2 195 случаев - в Херсонской, 2 125 случаев - в Луганской и 1 440 случаев - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 13 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 590 до 276 177, количество умерших от заболевания - на 107 человек до 5 229.

Кабмин запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Тем временем, Украина на карантине 218 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах.

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