Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели

Министерство образования и науки просит учебные заведения найти возможность организовать дистанционное обучение до 26 октября, в то время, как всех студентов университета имени Шевченко отправили на карантин.

Об этом временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Минобразования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях. Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, но и как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - написал он.

Врио министра отметил, что важно, чтобы в такой ситуации центральная и местная власть действовали совместно, поэтому просит прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также Совета национальной безопасности и обороны.

"Понимаю все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители. Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", - подчеркнул Шкарлет.

Как сообщали Українськi Новини, в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19.

Ранее Сергей Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.

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