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09 октября 2020, пятница, 22:29 303
Общество 2020-10-09T22:46:09+03:00
Українські Новини
В Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19

В Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19

Константин Долгий
Черкасская область, Пандемия коронавируса, Карантин в школе, Коронавирус в Черкасской области, Монастырище
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В то время как у городского головы Умани Цебрия диагностировали коронавирусную инфекцию, власти Монастырищенского района были вынуждены закрыть на карантин учебные заведения.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении Монастырищенской районной государственной администрации в Facebook.

В ходе заседания Комитета по вопросам ТЭБ и ЧС, которое состоялось 9 октября, было принято решение запретить посещение дошкольных, общеобразовательных и внешкольных учебных заведений из-за роста количества заболевших коронавирусом.

Сообщается, что карантин вступает в силу 9 октября и если ситуация не ухудшится, то продлится до 26 октября включительно.

В районной администрации отметили, что с начала октября в районе было выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным Минздрава, всего в Черкасской области COVID-19 подтвердили у 5 349 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Черкасской области два медицинских учреждения перепрофилировали для приема и лечения пациентов с COVID-19.

Кроме того, в конце сентября в двух школах Шполянского района Черкасской области выявили вспышку коронавируса.

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