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11 октября 2020, воскресенье, 18:00 58
Общество 2020-10-11T18:00:14+03:00
Українські Новини
Вузы хотят перевести на "дистанционку", каникулы в школе - начать раньше, - Радуцкий

Вузы хотят перевести на "дистанционку", каникулы в школе - начать раньше, - Радуцкий

Анна Рудык
Коронавирус, дистанционное обучение, Карантин в школах, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели, вузы намерены перевести на дистанционное обучение, каникулы в школе - начать раньше.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он написал, что во время последнего совещания у Президента Владимира Зеленского был принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией СOVID-19.

"Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко", - написал Радуцкий.

Он также сообщил, что каникулы в школе должны начаться раньше.

"Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября", - добавил он.

Радуцкий отметил, что в красных и оранжевых зонах эпидопасности планируется ввести ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов.

С 22:00 заведения должны закрываться.

Отмечается, что Президент поручил Министерству здравоохранения увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни.

Должен быть установлен неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и препаратов, которых хватит на длительное время.

"По приказу Президента, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни. Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", - написал Радуцкий.

Также он сообщил, что Зеленский поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, для принятия больных СOVID-19.

"Привлекаем интернов и студентов старших курсов медицинских вузов к работе в инфекционных отделениях. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом. Есть четкие протоколы лечения пациентов с СOVID-19, и я уверен, что под наблюдением опытных врачей наши молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь", - добавил он.

"По приказу Президента, Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн - на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн - на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования", - пишет он.

Также Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом, к концу месяца местные власти должны обепечить 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода.

Указано, что для этого правительство выделило регионам 572 млн гривен.

"Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима - введение ответственности владельцев помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок", - добавил Радуцкий.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом

Тем временем в Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. 

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