За добу в Києві закрили три школи на карантин і відправили 4 класи на "дистанційку"

У той час, як з 15 жовтня Кабмін рекомендував відправити учнів на осінні канікули , у Києві кількість шкіл, закритих на карантин збільшилася на 3 до 8, переведених на дистанційне навчання класів - на 4 до 598.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що коронавірусів хворіють 579 учнів і 449 вчителів.

Також в столиці тимчасово закриті 3 установи дошкільної освіти та 86 груп.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження й змінив критерії готовності до ослаблення карантину.

Раніше Кабмін хотів зобов'язати вищі навчальні заклади викладати дистанційно, а канікули в школах - почати раніше. Однак Київ вирішив не переглядати дату початку шкільних осінніх канікул з 21 жовтня попри рекомендацію Міністерства освіти й науки та Кабінету Міністрів

Тим часом за минулу добу, 14 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 склала 5 062 до 281 239, кількість померлих від захворювання - 73 особи до 5 302.

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