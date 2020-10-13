Новое дело против Порошенко, красная карточка Венедиктовой, досрочные каникулы в школах

Студентов не будут выселять из общежитий. Хотя ВУЗы переводят на дистанционное обучение. Министр образования обещает дать студентам выбор – учиться дома или в общежитии. Хотя министерство рекомендует дома – в общежитии высокая вероятность подхватить ковид.

Школы досрочно отправят на осенние каникулы. Вторник, 13 октября, будет последним днем занятий. 14 октября – выходной, а с четверга министерство объявило каникулы. Они продлятся две недели вместо одной, как было раньше. Школы заработают 30 октября уже после местных выборов. В школах развернут работу избирательные комиссии.

Порошенко стало лучше. Его выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Следствие тут же о нем вспомнило. Оказалось, бывший президент незадекларировал офшор, как этого требует закон.

Об этом стало известно из масштабного слива базы данных финансовой разведки США, где засветились многие политики. Генпрокуратура тут же начала новое расследование.

Депутаты хотят вызвать начальника ГБР в Раду, чтобы выяснить, почему Порошенко больше не приглашают на допросы – ведь по нему заведено множество расследований. И самая неприятная для Порошенко новость пришла от Зеленского. В интервью ВВС президент заявил, что снимет Венедиктову с поста Генпрокурора, если она не покажет результат. Хоть фамилию Зеленский не называл, но очевидно каких именно посадок он ждет.

И еще плохая новость: платные камеры в украинских СИЗО постоянно заполнены. Свободных мест нет.

Интересно Зе ответил на вопрос почему в Украине до сих пор нет обещанного им мира. "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек", – сказал президент.

На премьера Шмыгаля ополчился комитет соцполитики – вызывает его в Раду объяснить почему в новом бюджете такой низкий прожиточный минимум. Жаль депутаты не сказали, где взять денег, чтоб его поднять.

В среду, четверг и пятницу будет тепло и сухо. А начиная с пятницы 3 дня будет дождить.

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