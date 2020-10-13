подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Новое дело против Порошенко, красная карточка Венедиктовой, досрочные каникулы в школах
13 октября 2020, вторник, 07:00 206 Новости дня
Политика 2020-10-13T07:00:02+03:00
Українські Новини
Новое дело против Порошенко, красная карточка Венедиктовой, досрочные каникулы в школах

Новое дело против Порошенко, красная карточка Венедиктовой, досрочные каникулы в школах

Денис Иванеско
СИЗО, Студенты, ВУЗ, Школы, Погода, Каникулы, Государственное бюро расследований, ГБР, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, погода в Украине, Общежитие, Ирина Венедиктова, Денис Шмыгаль, осенние каникулы, Главное за день, Платные камеры

Студентов не будут выселять из общежитий. Хотя ВУЗы переводят на дистанционное обучение. Министр образования обещает дать студентам выбор – учиться дома или в общежитии. Хотя министерство рекомендует дома – в общежитии высокая вероятность подхватить ковид.

Школы досрочно отправят на осенние каникулы. Вторник, 13 октября, будет последним днем занятий. 14 октября – выходной, а с четверга министерство объявило каникулы. Они продлятся две недели вместо одной, как было раньше. Школы заработают 30 октября уже после местных выборов. В школах развернут работу избирательные комиссии.

Порошенко стало лучше. Его выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Следствие тут же о нем вспомнило. Оказалось, бывший президент незадекларировал офшор, как этого требует закон.

Об этом стало известно из масштабного слива базы данных финансовой разведки США, где засветились многие политики. Генпрокуратура тут же начала новое расследование.

Депутаты хотят вызвать начальника ГБР в Раду, чтобы выяснить, почему Порошенко больше не приглашают на допросы – ведь по нему заведено множество расследований. И самая неприятная для Порошенко новость пришла от Зеленского. В интервью ВВС президент заявил, что снимет Венедиктову с поста Генпрокурора, если она не покажет результат. Хоть фамилию Зеленский не называл, но очевидно каких именно посадок он ждет.

И еще плохая новость: платные камеры в украинских СИЗО постоянно заполнены. Свободных мест нет.

Интересно Зе ответил на вопрос почему в Украине до сих пор нет обещанного им мира. "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек", – сказал президент.

На премьера Шмыгаля ополчился комитет соцполитики – вызывает его в Раду объяснить почему в новом бюджете такой низкий прожиточный минимум. Жаль депутаты не сказали, где взять денег, чтоб его поднять.

В среду, четверг и пятницу будет тепло и сухо. А начиная с пятницы 3 дня будет дождить.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь

Больше новостей о: СИЗО Студенты ВУЗ Школы Погода Каникулы Государственное бюро расследований ГБР Петр Порошенко Владимир Зеленский погода в Украине Общежитие Ирина Венедиктова Денис Шмыгаль осенние каникулы Главное за день Платные камеры

Там было море крови. Выпущенные из СИЗО белорусы р...
Всех студентов университета имени Шевченко отправи...
Программа Кабмина предусматривает организацию след...
Уже больше 500 классов столичных школ перевели на ...
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса
Новости
В сентябре Кличко не начисляли надбавки и премии, но выплатили отпускные. Сколько всего заработал мэр Киева 07:15 Документ
Новое дело против Порошенко, красная карточка Венедиктовой, досрочные каникулы в школах 07:00 Новости дня
В Украине больше, чем на треть подешевели овощи борщового набора 06:45
В сентябре Шмыгаль заработал на 8,5 тыс. гривен больше, чем в августе 06:30 Документ
Нагнетают панику, чтобы заработать больше денег. Эксперты рассказали, обосновано ли повышение цен на хлеб 06:15
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok