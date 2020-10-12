В США нашли скрытые офшоры Петра Порошенко на сумму $65 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) обратила внимание на подозрительные транзакции, связанные с пятым президентом Украины Петром Порошенко, на сумму $65 млн.

Об этом сообщает ресурс "Слидство.Инфо".

В источнике говорится, что Порошенко подозревают в участии в создании офшорных компаний, которые он не декларировал. Речь идет о четырех финансовых компаниях, которые давно находились в поле зрения украинских правоохранителей, которые подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской офшорной компании Genesis Local Ventures (GLV). Подозрения касались возможной связи фирмы с тогдашним президентом Петром Порошенко.

GLV зарегистрирована юрлицами Poramto Group и Admiral Group, которые, по данным банка, связны с Порошенко и основали около 400 компаний. В то же время юридический адрес GLV используют десятки других фирм, что является признаком компании-прокладки, которая помогает скрыть конечного владельца.

За 2 года через счета GLV прошло около $60 млн. Поздее эти счета были закрыты из-за отсутствия прозрачности. С конца 2017 года GLV фигурирует в уголовном производстве по экспорту зерна. Однако в 2019 году компания была ликвидирована.

Кроме того, подозрительную активность заметили в Международном инвестбанке, находящемся в собственности Порошенко. Еще в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в его банке поступило $1,8 млн от компании Goldwest Investment, которая торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги.

В сообщении говорится, что до 2016 года Goldwest Investment сообщала о нулевой прибыли, но в конце 2016 года компания сообщила о прибыли в $250 тыс.

Bank of New York Mellon после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank также представил отчет, в котором говорится о Порошенко.

В 2016 году на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму $145 тыс. от Furoleks Services LP. За первые два месяца того же года компания провела транзакции более чем на $23 млн.

Согласно отчету Standard Chartered, Порошенко опосредованно владеет Intraco Management, которая с января 2013-го по сентябрь 2014 года провела операции на $5,4 млн. Также эта компания имеет деловые отношения с Linquist Services Limited, которую Порошенко использовал для получения банковских ссуд, считают в банке.

В декабре 2010 года банк Raiffeisen перевел Roshen не менее $115 млн под видом займа, который якобы обеспечивала офшорная компания Linquist Services Limited.

Через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег.

В то же время в Roshen отметили, что вели бизнес с Goldwest Investment и Furoleks Services, однако не располагают информацией, кто именно владеет этими компаниями.

Как сообщали Українські Новини, бывший народный депутат Давид Жвания, заявил, что Петр Порошенко во время пребывания у власти получил незаконным путем около 4 миллиардов долларов.

Ранее Кабинет Министров включил в перечень офшорных зон Панаму.

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