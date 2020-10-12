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12 октября 2020, понедельник, 13:29 22
Верховная Рада и партии 2020-10-12T13:29:54+03:00
Українські Новини
Порошенко, который заразился коронавирусом, выписали из больницы

Порошенко, который заразился коронавирусом, выписали из больницы

Кира Молчанова
Коронавирус, Петр Порошенко, коронавирус в Украине, Коронавирус в Верховной Раде, Коронавирус у Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Пресс-служба бывшего Президента, депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко сообщила, что состояние его здоровья улучшилось, он выписан из больницы.

Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в нем со ссылкой на пресс-службу бывшего Президента.

Отмечается, что в последние дни пресс-служба получила сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября Порошенко заболел коронавирусом, а 3 октября был госпитализирован.

Позднее стало известно, что состояние Порошенко ухудшилось. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких.

В СМИ сообщили, что Петра Порошенко вместе с дочерью госпитализировали в клинику "Орберіг", где недавно открылось стационарное отделение для пациентов с COVID-19.

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