Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, - Зеленский

После того, как Президент Владимир Зеленский собирался подумать о втором президентском сроке, он заявил, что готов будет признать свою неудачу, если не сможет прекратить войну с Россией. Об этом он заявил во время интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, передает "ВВС News Украина".

Так, по словам Зеленского, он все еще верит в то, что Москва вернет захваченные территории.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", – сказал он.

Также Зеленский сказал что признается народу в провале, если мир не наступит.

"Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает, что одной президентской каденции ему может не хватить, чтобы выполнить данные обещания и подумает о возможности баллотироваться на второй срок.

Тем временем Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной.

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