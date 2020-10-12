подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 13:21 1986
Президент 2020-10-12T13:30:14+03:00
Українські Новини
Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, - Зеленский

Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, - Зеленский

Анна Рудык
Россия-Украина, Президент, война на Донбассе, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

После того, как Президент Владимир Зеленский собирался подумать о втором президентском сроке, он заявил, что готов будет признать свою неудачу, если не сможет прекратить войну с Россией. Об этом он заявил во время интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, передает "ВВС News Украина".

Так, по словам Зеленского, он все еще верит в то, что Москва вернет захваченные территории.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", – сказал он.

Также Зеленский сказал что признается народу в провале, если мир не наступит.

"Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает, что одной президентской каденции ему может не хватить, чтобы выполнить данные обещания и подумает о возможности баллотироваться на второй срок.

Тем временем Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной.

Больше новостей о: Россия-Украина Президент война на Донбассе Владимир Зеленский

ВСУ попали под обстрел боевиков на Донбассе...
Зеленский прилетел в Одессу и ознакомился с реконс...
Путин заявил Зеленскому, что постановление о местн...
Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до к...
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ
Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до конца года не будет "посадок"
Новости
Налоговик с незадекларированным имуществом Анголюк пытается создать масштабную коррупционную схему, – СМИ 13:39
Порошенко, который заразился коронавирусом, выписали из больницы 13:29
Шевчик догоняет Вилкула, в горсовет Кривого Рога могут пройти 8 партий, - опрос 13:26
Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, - Зеленский 13:21
Максиму Нефедову готовят подозрение за злоупотребление властью - вывел из-под санкций 60 компаний, сотрудничающих с РФ 13:15 Документ
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие 22:24
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса на выходных снизилось. 4 420 больных за воскресенье
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok