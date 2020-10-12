В то время как Министерство юстиции Украины запустило пилотный проект реестра осужденных, заместитель министра Валерия Коломиец заявила, что платные камеры в украинских СИЗО постоянно заполнены.

Об этом Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

Она отметила, что в СИЗО всегда существовала коррупция, в том числе за улучшение условий проживания в камерах.

"Де-факто, мы ее легализовали и пустили эти деньги для того, чтобы улучшать условия для других людей, которые оказались в такой ситуации. Моя коллега, заместитель министра Елена Высоцкая, рассказывала, что камеры не то что пользуются популярностью, они все заполнены постоянно", — сказала Коломиец.

Как сообщали Українськi Новини, Коломиец назвала пытки и нарушение прав на медицинское лечение самыми распространенными проблемами, с которыми сталкиваются украинские осужденные.

Также сообщалось, что ранее министр Малюська заявил, что только 20% пенитенциарной системы Украины не вовлечено в коррупцию.

Кроме того, в Минюсте не боятся провала проекта распродажи неиспользуемых и законсервированных тюрем через систему ProZorro.

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