подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 19:20 176
Силовые структуры 2020-10-12T19:20:56+03:00
Українські Новини
Платные камеры в СИЗО постоянно заполнены, — Минюст

Платные камеры в СИЗО постоянно заполнены, — Минюст

Константин Долгий
Пенитенциарная система, Министерство юстиции Украины, Минюст Украины, Платные камеры, Валерия Коломиец
Валерия Коломиец. Фото: Facebook / Valeria Kolomiets
Валерия Коломиец. Фото: Facebook / Valeria Kolomiets

В то время как Министерство юстиции Украины запустило пилотный проект реестра осужденных, заместитель министра Валерия Коломиец заявила, что платные камеры в украинских СИЗО постоянно заполнены.

Об этом Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

Она отметила, что в СИЗО всегда существовала коррупция, в том числе за улучшение условий проживания в камерах.

"Де-факто, мы ее легализовали и пустили эти деньги для того, чтобы улучшать условия для других людей, которые оказались в такой ситуации. Моя коллега, заместитель министра Елена Высоцкая, рассказывала, что камеры не то что пользуются популярностью, они все заполнены постоянно", — сказала Коломиец.

Как сообщали Українськi Новини, Коломиец назвала пытки и нарушение прав на медицинское лечение самыми распространенными проблемами, с которыми сталкиваются украинские осужденные.

Также сообщалось, что ранее министр Малюська заявил, что только 20% пенитенциарной системы Украины не вовлечено в коррупцию.

Кроме того, в Минюсте не боятся провала проекта распродажи неиспользуемых и законсервированных тюрем через систему ProZorro.

Больше новостей о: Пенитенциарная система Министерство юстиции Украины Минюст Украины Платные камеры Валерия Коломиец

Блокировка российских приложений Google и Apple может "заблочить" другие программы
Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума
Новости
Платные камеры в СИЗО постоянно заполнены, — Минюст 19:20
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку" 19:10
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса 18:51
Суд арестовал имущество экс-министра экологии Злочевского в Украине 18:48
Одесская гимназия увольняет учительницу из-за травли ученицы за украинский язык 18:45
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok