подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 20:02 18
Судебная власть 2020-10-12T20:03:57+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура начала новое уголовное производство против Порошенко за недекларирование офшорной компании, – П

Генпрокуратура начала новое уголовное производство против Порошенко за недекларирование офшорной компании, – Портнов

Татьяна Зотова
Андрей Портнов, Уголовное производство, Петр Порошенко, Офис Генпрокурора, Офшорная компания, Prime Asset Partners Limited
Андрей Портнов. Фото: Facebook
Андрей Портнов. Фото: Facebook

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Офис генерального прокурора открыл новое уголовное производство в отношении бывшего Президента Украины Петра Порошенко из-за неуказания в декларации о доходах его офшорной компании Prime Asset Partners Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островов.

Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"После серии публикаций, критики и обязывающего решения суда, Офис генерального прокурора начал сегодня новое уголовное производство по главному государственному и военному преступнику.

Цитата из реестра: "Порошенко П.А., пребывая в должности Президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко П.А. Регистрация данной компании скрывалась Порошенко П.А. и не была отражена в декларации о доходах и финансовых обязательствах, а сама компания создана для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности, уклонения от уплаты и легализации доходов, полученных преступным путем", - написал Портнов.

Также юрист уточнил, что "при этом (генеральном) прокуроре (Ирине Венедиктовой) фигуранту (Порошенко) ничего не будет".

"Но нужно продолжать эту работу на будущее, оформлять все правильными и законными документами, постоянно актуализировать этот, один из главных общественных запросов, информационно поддавливать чиновников и делать все для возможных быстрых и жестких решений в перспективе. Рано или поздно, он и его преступное кубло должно быть наказано", - убежден Портнов.

Ранее Портнов, комментируя сообщения средств массовой информации о закрытии Государственным бюро расследований (ГБР) дел против Порошенко, заявил, что расследования, иницированные им, продолжаются.

Напомним, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщали Українські Новини, вслед за завершением ГБР досудебного расследования убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищения Луценко, Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко.

Больше новостей о: Андрей Портнов Уголовное производство Петр Порошенко Офис Генпрокурора Офшорная компания Prime Asset Partners Limited

Печерский райсуд Киева признал "Слугу народа" Поту...
Против судей ВАКС по "делу Мартыненко" открыто дел...
Порошенко, который заразился коронавирусом, выписа...
САП расследует 10 дел о возможных правонарушениях ...
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса
Новости
Генпрокуратура начала новое уголовное производство против Порошенко за недекларирование офшорной компании, – Портнов 20:02
На западе Украины резко испортится погода. Спасатели предупреждают о сильном дожде и ветре 19:44 Карта
Зерновоз с помощью фермерам Одесской области. Фото: farmers.org.ua
В области катастрофа: Всеукраинский конгресс фермеров отправил зерновоз с помощью в Бессарабию, страдающую от засухи 19:22 Видео
Платные камеры в СИЗО постоянно заполнены, — Минюст 19:20
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку" 19:10
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok