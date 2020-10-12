Генпрокуратура начала новое уголовное производство против Порошенко за недекларирование офшорной компании, – Портнов

Генпрокуратура начала новое уголовное производство против Порошенко за недекларирование офшорной компании, – П

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Офис генерального прокурора открыл новое уголовное производство в отношении бывшего Президента Украины Петра Порошенко из-за неуказания в декларации о доходах его офшорной компании Prime Asset Partners Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островов.

Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"После серии публикаций, критики и обязывающего решения суда, Офис генерального прокурора начал сегодня новое уголовное производство по главному государственному и военному преступнику.

Цитата из реестра: "Порошенко П.А., пребывая в должности Президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко П.А. Регистрация данной компании скрывалась Порошенко П.А. и не была отражена в декларации о доходах и финансовых обязательствах, а сама компания создана для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности, уклонения от уплаты и легализации доходов, полученных преступным путем", - написал Портнов.

Также юрист уточнил, что "при этом (генеральном) прокуроре (Ирине Венедиктовой) фигуранту (Порошенко) ничего не будет".

"Но нужно продолжать эту работу на будущее, оформлять все правильными и законными документами, постоянно актуализировать этот, один из главных общественных запросов, информационно поддавливать чиновников и делать все для возможных быстрых и жестких решений в перспективе. Рано или поздно, он и его преступное кубло должно быть наказано", - убежден Портнов.

Ранее Портнов, комментируя сообщения средств массовой информации о закрытии Государственным бюро расследований (ГБР) дел против Порошенко, заявил, что расследования, иницированные им, продолжаются.

Напомним, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщали Українські Новини, вслед за завершением ГБР досудебного расследования убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищения Луценко, Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко.

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