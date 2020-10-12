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12 октября 2020, понедельник, 17:21 706
Кабмин 2020-10-12T18:00:54+03:00
Українські Новини
Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума

Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума

Валерия Драгомирова
Прожиточный минимум, Денис Шмыгаль, Прожиточный минимум в Украине
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за неудовлетворительной работы Кабинета Министров касательно формирования прожиточного минимума.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українські Новини.

Заслушивание Шмыгаля предлагается провести на ближайшем часе вопросов к правительству.

Кабинет Министров не выполнил рекомендации, принятые Радой 19 мая, в которых, в частности, предлагалось создать межведомственную рабочую группу для разработки усовершенствования методологии определения прожиточного минимума с учетом международных стандартов и опыта развитых стран, с дальнейшим внесением соответствующего законопроекта на рассмотрение Радой, и рекомендовалось осуществить меры о приближении в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине с учетом обновления наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

Как сообщали Українські Новини, 19 мая Рада приняла рекомендации парламентских слушаний "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

Кроме того, больше четверти украинцев находятся за чертой бедности

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Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума
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