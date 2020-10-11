Минобразования рекомендует отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября

Министерство образования и науки рекомендует установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября, хотя ранее просило перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Об этом исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно", - написал он.

При этом учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональным перед высшими и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.

При этом Шкарлет считает необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября.

"Вместе с моим коллегой, министром здравоохранения Максимом Степановым будем подавать такое же предложение от МОН и МОЗ на рассмотрение комиссии по ГЭБ и ЧС (Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) рекомендации подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании Правительства уже 13 октября", - написал он.

Отмечается, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача.

Как сообщали Українськi Новини, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") сообщил, что вузы намерены перевести на дистанционное обучение, каникулы в школе - начать раньше.

в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19.

Ранее Сергей Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.

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