Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до конца года не будет "посадок"

Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова, которая вынуждена была переехать на государственную дачу в Пущу-Водицу по соображениям безопасности, может быть уволена с должности, если она не покажет результата до конца года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

По его словам, по этой причине ранее был уволен предыдущий генеральный прокурор Руслан Рябошапка через полгода в должности.

"Я просто сразу сказал:" Ребята, мы идем строить страну. Идем менять. Мы с вами уровне. Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы - профессионал, идите. И если через полгода вы не покажете реальный результат, кто бы вы ни были, даже если вы мои друзья, приятели, министры, премьер-министры ..."- сказал Зеленский.

На замечание журналиста, что "человек только начала делать свою работу", а ее увольняют, президент ответил: "Нет, нет времени, понимаете? Вот и все".

"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене.

Также из-за коронавируса зарплату генпрокурора Венедиктовой сократили на 22 тысячи.

Венедиктова стала генпрокурором в марте. До этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

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