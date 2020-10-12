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12 октября 2020, понедельник, 10:00 21
Политика 2020-10-12T10:00:52+03:00
Українські Новини
Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до конца года не будет "посадок"

Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до конца года не будет "посадок"

Надежда Комендантова
Генпрокурор, Увольнение, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова, которая вынуждена была переехать на государственную дачу в Пущу-Водицу по соображениям безопасности, может быть уволена с должности, если она не покажет результата до конца года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

По его словам, по этой причине ранее был уволен предыдущий генеральный прокурор Руслан Рябошапка через полгода в должности.

"Я просто сразу сказал:" Ребята, мы идем строить страну. Идем менять. Мы с вами уровне. Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы - профессионал, идите. И если через полгода вы не покажете реальный результат, кто бы вы ни были, даже если вы мои друзья, приятели, министры, премьер-министры ..."- сказал Зеленский.

На замечание журналиста, что "человек только начала делать свою работу", а ее увольняют, президент ответил: "Нет, нет времени, понимаете? Вот и все".

"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова пользуется госдачей по в разы заниженной цене.

Также из-за коронавируса зарплату генпрокурора Венедиктовой сократили на 22 тысячи.

Венедиктова стала генпрокурором в марте. До этого именно Венедиктова возглавляла Госбюро расследований.

 

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