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08 октября 2020, четверг, 16:21 105
Судебная власть 2020-10-08T16:21:35+03:00
Українські Новини
Арест депутата Рады Юрченко с залогом 3 млн гривен оставили в силе

Арест депутата Рады Юрченко с залогом 3 млн гривен оставили в силе

Елена Новикова
Залог, Апелляция, Взяточничество, Апелляционная жалоба, Подозрение во взяточничестве, Александр Юрченко, Апелляционная пала Антикоррупционного суда
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, оставила в силе решение нижестоящей инстанции, которая избрала депутату Верховной Рады Александру Юрченко (внефракционный) меру пресечения в виде ареста и назначила залог в размере 3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Апелляционной палаты.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Юрченко на арест с залогом.

Решение было принято в четверг.

Ранее суд арестовал Юрченко и назначил залог 3 млн гривен.

Депутат был взят под стражу в зале суда.

Как сообщали Українськi Новини, Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога.

Ранее Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Также депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко. Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен

Кроме того, Офис генпрокурора намеревался просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

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