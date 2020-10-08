Арест депутата Рады Юрченко с залогом 3 млн гривен оставили в силе

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, оставила в силе решение нижестоящей инстанции, которая избрала депутату Верховной Рады Александру Юрченко (внефракционный) меру пресечения в виде ареста и назначила залог в размере 3 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Апелляционной палаты. Таким образом, суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Юрченко на арест с залогом. Решение было принято в четверг. Ранее суд арестовал Юрченко и назначил залог 3 млн гривен. Депутат был взят под стражу в зале суда. Как сообщали Українськi Новини, Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога. Ранее Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Также депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко. Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен. Кроме того, Офис генпрокурора намеревался просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.