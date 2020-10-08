Арешт депутата Ради Юрченка із заставою 3 млн гривень залишили чинним

Рішення нижчої інстанції, яка обрала депутату Верховної Ради Олександру Юрченку (позафракційний) запобіжний захід у вигляді арешту і призначила заставу в сумі 3 млн гривень, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, залишила чинним. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Апеляційної палати. Таким чином, суд відмовив у задоволенні скарги захисту Юрченку на арешт із заставою. Рішення було прийнято в четвер. Раніше суд заарештував Юрченко і призначив заставу 3 млн гривень. Депутат був узятий під варту в залі суду. Як повідомляли Українськi Новини, Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави. Раніше Олександр Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Також депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка. Помічник був заарештований, проте за нього внесли заставу в півтора мільйона гривень. Крім того, Офіс генпрокурора намір просити суд заарештувати депутата Ради Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень.