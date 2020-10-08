Арешт депутата Ради Юрченка із заставою 3 млн гривень залишили чинним

Рішення нижчої інстанції, яка обрала депутату Верховної Ради Олександру Юрченку (позафракційний) запобіжний захід у вигляді арешту і призначила заставу в сумі 3 млн гривень, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, залишила чинним .

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Апеляційної палати.

Таким чином, суд відмовив у задоволенні скарги захисту Юрченку на арешт із заставою.

Рішення було прийнято в четвер.

Раніше суд заарештував Юрченко і призначив заставу 3 млн гривень.

Депутат був узятий під варту в залі суду.

Як повідомляли Українськi Новини, Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави.

Раніше Олександр Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Також депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка. Помічник був заарештований, проте за нього внесли заставу в півтора мільйона гривень.

Крім того, Офіс генпрокурора намір просити суд заарештувати депутата Ради Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень.

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