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08 жовтня 2020, четвер, 16:21 34
Судова влада 2020-10-08T17:30:02+03:00
Українські Новини
Арешт депутата Ради Юрченка із заставою 3 млн гривень залишили чинним

Арешт депутата Ради Юрченка із заставою 3 млн гривень залишили чинним

Елена Новикова
Корупція, Слуга народу, Апеляційний суд, Олександр Юрченко
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Рішення нижчої інстанції, яка обрала депутату Верховної Ради Олександру Юрченку (позафракційний) запобіжний захід у вигляді арешту і призначила заставу в сумі 3 млн гривень, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, залишила чинним.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Апеляційної палати.

Таким чином, суд відмовив у задоволенні скарги захисту Юрченку на арешт із заставою.

Рішення було прийнято в четвер.

Раніше суд заарештував Юрченко і призначив заставу 3 млн гривень.

Депутат був узятий під варту в залі суду.

Як повідомляли Українськi Новини, Юрченко вийшов з СІЗО  після внесення 3 млн гривень застави.

Раніше  Олександр Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Також депутат Гео Лерос (позафракційний) заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка. Помічник був заарештований, проте  за нього внесли заставу в півтора мільйона гривень

Крім того, Офіс генпрокурора намір просити суд заарештувати депутата Ради Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень.

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